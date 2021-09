200 soignants promis en renfort par Lecornu

Tahiti, le 2 septembre 2021 - Le ministre des Outre-mer promet l’envoi d’un total de 200 soignants pour prêter main forte aux personnels hospitaliers et répondre aux besoins exprimés par la Polynésie française, indique le sénateur Rohfritsch dans un communiqué diffusé jeudi.



L’envoi en Polynésie d’un total de 200 soignants a été assuré par le ministre des Outre-Mer en réponse aux besoins exprimés par la Polynésie française, la semaine dernière. L’annonce a été recueillie par le sénateur Teva Rohfrtisch lors d’un entretien accordé par Sébastien Lecornu au ministère de la rue Oudinot, indique un communiqué diffusé jeudi par le parlementaire polynésien. "L’Etat assure aussi l’approvisionnement en matériels et consommables médicaux et en vaccins", souligne en outre cette communication.



Le sénateur Teva Rohfritsch est actuellement à Paris alors que le Parlement doit examiner à partir du 9 septembre prochain, le projet de loi autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.