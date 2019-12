200.000 participants au 4e "Mois sans tabac", participation en baisse

Paris, France | AFP | mardi 03/12/2019 - Plus de 200.000 personnes ont participé en novembre au "Mois sans tabac", un chiffre en baisse pour cette quatrième édition, ce qui incite les autorités sanitaires à préparer une version renouvelée l'an prochain.



Pour cette campagne nationale d'aide à l'arrêt du tabac, pilotée par Santé publique France, 203.892 personnes se sont inscrites sur le site internet dédié.

C'est moins que les 241.000 participants de novembre 2018, l'édition qui a connu le plus grand succès à ce jour, depuis le lancement de l'opération en 2016.

"Ce rendez-vous désormais incontournable dans l’agenda des Français reviendra en 2020 dans une version totalement nouvelle", pour continuer à susciter l'intérêt des fumeurs désireux de s'arrêter, a annoncé Santé publique France.

"Les participants ont été nombreux à recourir aux outils d'aide à distance, confirmant l'importance d'être accompagné dans la démarche d'arrêt", avec environ 22.700 recours au service d'accompagnement téléphonique Tabac Info Service (39 89) et 128.500 téléchargements pour l'application de conseil à distance du "Mois sans tabac", ajoute l'agence sanitaire.

Depuis sa création, "l'opération comptabilise près de 800.000 inscriptions", souligne Santé publique France.

Selon une enquête publiée en octobre auprès des participants à la première édition, participer au "Mois sans tabac" multiplie "par deux la réussite du sevrage tabagique à un an".

Première cause de mortalité évitable, le tabac tue 75.000 personnes en France chaque année.