20 millions de Fcfp pour le développement de la vie associative

Tahiti, le 23 janvier 2021 - Le haut-commissariat a indiqué vendredi dans un communiqué, le lancement de l’appel à projets du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). Une dotation de 20 millions de Fcfp est prévue cette année. Les associations sont invitées à déposer leurs dossiers avant le 15 mars prochain auprès de la Mission d’appui technique jeunesse et sport.



Guy Fitzer, administrateur, chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, représentant le haut-commissaire, a présidé, jeudi, la commission territoriale du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) afin de pouvoir procéder au bilan du FDVA 2020, ainsi qu’au lancement de la campagne FDVA 2021. Ce dernier s'articulera cette année autour de trois axes : la formation des bénévoles et dirigeants associatifs, le financement global de l'activité d'une association et la mise en œuvre de nouveaux projets ou activités. Une dotation de 20 millions de Fcfp est prévue à cet effet.



Les associations sont invitées à déposer leurs dossiers avant le 15 mars 2021 à minuit auprès de la Mission d’appui technique jeunesse et sport.



Le haut-commissariat indique qu'en 2020, 36 associations ont bénéficié du fonds pour le développement de la vie associative. 50 projets ont notamment pu être lancés dans les domaines de la solidarité, de l'environnement, du sport, de la jeunesse ou encore de la santé.