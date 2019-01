+ 2 millions de francs, le budget 2019 du RSPF est excédentaire

PAPEETE, le 8 janvier 2019 - Le comité de gestion du régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF) s’est réuni le 17 décembre dernier et a adopté son budget 2019, ainsi que plusieurs délibérations. Un document qui a été étudié ce mardi en conseil des ministres.



Le budget 2019 du RSPF affiche un résultat excédentaire de 2 millions de francs.



Ce régime est financé par les recettes du fonds pour l’emploi et la lutte contre la pauvreté (FELP) – volet solidarité qui comprend des recettes fiscales à hauteur de 26,9 milliards Fcfp (en augmentation de 5,20% par rapport au budget primitif 2018), et la reconduction de la participation de l’Etat (1,432 milliard Fcfp) et de la dotation du budget général du Pays (200 millions Fcfp).



En dépenses, le budget 2019 est marqué par une hausse globale à due concurrence (soit +5,20%) résultant de l’intégration des CAE (contrat ou convention d’accès à l’emploi) au régime de solidarité, et de l’augmentation de la subvention en faveur des établissements sociaux et médico-sociaux. Le résultat prévisionnel à fin 2019 porterait le résultat cumulé à hauteur de 1,757 milliard Fcfp.



La synthèse du budget annuel 2019 des régimes de protection sociale traduit la nécessité de poursuivre les efforts engagés depuis 2010, en continuant à mettre en œuvre des mesures correctrices, de contenir les dépenses par une action sur les tarifs et sur les volumes, dans un contexte de mise à jour des nomenclatures des actes médicaux, de réorganisation de l’offre de soins et de réforme de la gouvernance du système, telles que définies dans le schéma d’organisation sanitaire.