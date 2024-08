2 décès liés au covid

Tahiti le 9 août 2024. Alors que le nombre de cas de coqueluche est toujours en progression (27 cas confirmés depuis juin, dont dix sont des nourrissons de 6 mois ou moins et trois de 7 à 12 mois), l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale confirmait deux décès liés au covid.



Le virus circule à nouveau de façon assez faible au fenua. La semaine dernière, 17 nouveaux cas ont été confirmés pour 112 résultats de tests rapportés. Deux personnes ont été hospitalisées pour Covid. Aucun nouveau passage en réanimation pour Covid n’a été rapporté mais il a été notifié 2 décès, les deux dernières semaines.



Aucune information relative à l’âge et les comorbidités éventuelles de ces personnes n’a été communiqué.



Une nouvelle vague épidémique modérée est en cours, comme observé dans le reste du monde.