2- Ravahere Munoz-Lucero

Pourquoi te présentes-tu? Au départ, c'est un ami qui m'a inscrite, et je me suis prise au jeu pour des raisons personnelles, pour prendre confiance en moi et avoir cette expérience. C'est vrai que pour moi c'est une vraie aventure puisque c'est un domaine que je ne connais pas du tout.



Quelles sont tes passions ? Ma passion c'est la danse, je danse dans un groupe professionnel, O Tahiti E... J'essaie de mixer les répétitions pour Miss Tahiti avec la danse, et pour l'instant j'y arrive. Pour mes hobbies j'adore la musique, tout ce qui est autour du rythme.



Que fais-tu dans la vie? Dans la vie, je suis étudiante en deuxième année de licence Sciences de l'Éducation à l'ISEPP, j'aimerais devenir professeur des écoles ou prof d'anglais, puisque j'avais commencé par une licence d'anglais.