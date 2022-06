2-Juillet : une commémoration placée sous le signe de la paix

Tahiti, le 28 juin 2022 - L'association Moruroa e tatou et l'Église protestante ma'ohi célébreront samedi 2 juillet le 56e anniversaire du premier essai nucléaire en Polynésie française. Une cérémonie placée sous le signe de la paix.



Le 2 juillet 1966, Aldébaran, le premier essai nucléaire effectué en Polynésie française, était tiré à Moruroa. Comme chaque année, l'association Moruroa e tatou et l'Église protestante ma'ohi (EPM) organisent une cérémonie de commémoration qui se déroulera samedi matin à Paofai.



À partir de 8 heures, deux groupes marcheront en direction du parc Paofai, l'un au départ de la salle Maco-Nena, à côté du stade Willy-Bambridge, l'autre au départ du quai de Papeete, en passant par la mairie. Ils seront accueillis sur la place Tū-Marama par le 3e arrondissement de l'EPM (paroisses de Moorea-Maiao) qui animera la cérémonie. Cette année, pas de haut-parleur sur la route, ni de pancartes, indique le vice-président de Moruroa e tatou, Mitema Tapati. “On souhaite que ce combat sur le fait nucléaire soit un combat de paix. On vient pour la paix et avec la paix”, dit-il. Seul le dress code est imposé : un tee-shirt blanc et une feuille de bananier en guise de symboles pour la paix.



Autre symbole de paix, Ismaël Huukena effectuera un aller-retour Tahiti-Moorea à la nage, sur trois jours. Il partira de Tahiti le 30 juin pour rejoindre Moorea, le 1er juillet, il effectuera le retour jusqu'à Punaauia, puis le 2 juillet, il ralliera Punaauia à Papeete où il sera attendu vers 9 heures. La cérémonie sera agrémentée de témoignages, de discours, de chants et de danses. Un membre du Conseil pour la Mission du monde, dont l'EPM fait partie depuis cinq ans, sera également présent.

Participer aux programmes scolaires Outre la commémoration du 2-Juillet, Moruroa e tatou continue son combat autour du fait nucléaire. L'association estime que la jeunesse a longtemps été mise de côté par rapport à cette question “alors que le fait nucléaire la concerne aussi”, indique Mitema Tapati. L'association a envoyé un jeune étudiant à San Diego, aux États-Unis, pour suivre une formation de cinq à six ans avec pour objectif l'obtention d'un doctorat sur les essais nucléaires à travers le monde. D'autres devraient ensuite lui emboîter le pas. L'association espère qu'à son retour au fenua, il puisse participer à l'élaboration des programmes scolaires autour du fait nucléaire avec les équipes pédagogiques.



Enfin, l'association continue de monter des dossiers de demande d'indemnisation, “parce qu'on en a encore des milliers qui ne sont pas encore traités”, conclut le vice-président de Moruroa e tatou.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 28 Juin 2022 à 16:17 | Lu 163 fois