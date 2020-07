2 500 passagers et 105 tonnes de fret via la continuité territoriale

Tahiti, le 5 juillet 2020 - A l'occasion de l'arrivée en Polynésie du dernier vol de continuité territoriale vendredi soir, les services du haussariat ont tiré le bilan des neuf vols mis en place depuis le début de la crise : 2 500 passagers transportés, 920 résidents rapatriés et 105 tonnes de fret importées au fenua.



Le dernier des neuf vols de continuité territoriale mis en place depuis le début de la crise liée au coronavirus est arrivé vendredi soir à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. 500 personnes souhaitant rentrer en Polynésie française ont été contactées pour ce dernier vol, explique le haut-commissariat dans un communiqué. Au final, 100 personnes ont répondu favorablement et ont rejoint la Polynésie française, via Vancouver. Il s’agit principalement de résidents de la Polynésie française, d'étudiants, de personnes évasanées ainsi que leurs accompagnateurs qui ont été préalablement testés négatifs au coronavirus, 72 heures avant leur départ. À leur arrivée sur le territoire, les passagers seront soumis à une période de quarantaine d’une durée portée désormais à sept jours, soit à domicile, soit dans un centre dédié pour les résidents des îles autre que Tahiti et Moorea. Le vol de la continuité territoriale a aussi permis de ramener près de 15 tonnes de médicaments et de matériel médical ainsi que des tests et du fret postal, pour un volume global de 120 mètres cube.



Du 7 avril au 2 juillet 2020, l’État a affrété neuf vols de continuité territoriale via la compagnie Air Tahiti Nui. Ces vols ont permis d'assurer le transport des médicaments et de traitements médicaux prioritaires, l’approvisionnement nécessaire à la continuité d'activité des services publics et au renforcement en matériel des structures de santé de la Polynésie française. Près de 2500 personnes ont voyagé par ces vols, notamment 920 résidents de la Polynésie française bloqués en métropole et près de 1500 passagers vers la métropole dont 51 patients évasanés. 870 mètres cube et 105 tonnes de fret ont été acheminés principalement au profit du secteur médical.