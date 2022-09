2 000 livres offerts à de jeunes Polynésiens

TAHITI, le 13 septembre 2022 - Tahiti, le 13 septembre 2022 - L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles lance l’opération Mon livre à moi, qui consiste à offrir un livre d’un éditeur local à 2 000 jeunes polynésiens de 6 à 18 ans.



L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) lance son opération Mon livre à moi à laquelle participe plusieurs éditeurs polynésiens. Une opération qui va permettre d’offrir un livre à 2 000 jeunes de 6 à 18 ans du fenua.



Un choix parmi 150 ouvrages



Au vent des îles, Haere Pō, les Mers Australes, ‘Ura éditions, la Société des études océaniennes (SEO), Littérama’ohi ainsi que Maeva Shelton ont établi un catalogue de 150 ouvrages. On y retrouve différents styles avec des romans, des albums jeunesse, des livres de cuisine, des bandes dessinées, des livres de poésie ou encore des cahiers de chant. Pour pouvoir choisir son titre, il suffit de remplir le formulaire d'inscription en ligne sur le



Notons que l'inscription est réservée aux majeurs, qui devront s'inscrire pour leurs enfants ou pour un mineur participant. Les enseignants peuvent également participer à l’opération et inscrire leur classe. Les livres cadeaux devront ensuite être récupérés lors du prochain Salon du livre du 17 au 20 novembre à la Maison de la culture, ou pourront être expédiés notamment pour les jeunes lecteurs des îles.



Un cadeau "précieux"



L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles œuvre depuis plus de 20 ans pour la valorisation de la production littéraire polynésienne et pour la promotion de la " lecture plaisir " accessible à tous. Elle mène plusieurs opérations, dont l’organisation du Salon du livre. Elle considère que "grandir auprès de livres est un bienfait avéré" et qu’avoir un livre à soi " est précieux " : " On le choisit, on le feuillette, on écrit son nom dessus, parce qu’il est à nous. Le livre offre un moment à soi ou partagé, un instant choisi, pour s’évader en quelques pages ."



L’opération Mon livre à moi est prise en charge financièrement par les éditeurs polynésiens, mais également par le ministère de la Culture, le haut-commissariat et plusieurs entreprises du territoire via la campagne de crowdfunding menée par la

Contacts



[email protected]

Tél. : 87 76 74 62

Tél. : 87 76 74 62

