193 s'invite aux sénatoriales

Tahiti, le 27 septembre 2020 - L'association 193 a organisé dimanche matin une petite manifestation à l'entrée du lycée Paul Gauguin, où se déroulaient les élections sénatoriales.



Une dizaine de membres de l'association 193 a manifesté dimanche matin devant le Lycée Paul Gauguin où les sénatoriales avaient lieu. "Votez en toute conscience", "au nom des victimes des essais nucléaires" ou encore "supprimer l'amendement Tetuanui" sont quelques-uns des slogans que ces derniers ont arboré devant les grands électeurs. "C'est vraiment pour attirer l'attention de tous les grands électeurs de manière neutre", a affirmé la première vice-présidente de l'association Léna Normand. "Toutes les communes des cinq archipels de la Polynésie sont contaminées. Et avec l'amendement qui a inséré le 1 mSv, les sénateurs jouent un rôle très important dans ce dossier sensible". Le but étant évidemment de se rappeler au bon souvenir de la sénatrice sortante, et réélue, à qui l'association impute régulièrement l'amendement sorti de la commission de cadrage de la Loi Morin en 2018.



Le président du Pays Édouard Fritch a réagi à la présence des militants : "Ils sont libres d'exprimer leur sentiment. J'ai vu qu'ils distribuaient des tracts pour effectivement attirer l'attention des futurs sénateurs sur leurs missions importantes. C'est bien. Bon on peut se poser la question est-ce que c'est le lieu ? Mais le message qui est passé est important. Il sensibilise les grands électeurs et je prends surtout ce message pour les futurs sénateurs et le gros travail qu'il reste à faire pour que cette reconnaissance soit complète, totale et équitable pour tout le monde." Même discours très policé du côté de la sénatrice, Lana Tetuanui : "C'est un combat qui n'est pas fini. Notre porte sera toujours ouverte pour eux. Nous attendons qu'ils puissent venir travailler avec nous".