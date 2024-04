1,8 milliard de francs pour un aéroport relooké et rénové

Tahiti, le 29 avril 2024 – L'aéroport fait peau neuve. Relooking de la façade, rénovation de la salle d'embarquement et création de deux taxiways pour accueillir quatre ATR en plus : ADT lance trois projets structurants pour une livraison prévue fin 2025. Des investissements de transition à hauteur d'1,8 milliard de francs en attendant que tout soit verrouillé juridiquement pour la mise en place de la nouvelle concession de Tahiti-Faaa, d'ici début 2027.



C’est dans le salon d'honneur “Maeva” de l'aéroport que le directeur général d'Aéroports de Tahiti (ADT), Gwenvael Ronsin-Hardy, accompagné des représentants de l'État et du Pays, a présenté ce lundi matin à la presse les chiffres clés du transport aérien pour 2023, le lancement des travaux de réfection de la piste de Raiatea, et surtout, les trois projets d'investissement de transition entrepris par ADT “entre l'ancienne et la nouvelle concession” de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Des projets qui devraient être livrés d'ici la fin de l'année prochaine et dont la facture s'élève à 1,8 milliard de francs.



Un mot d'abord sur les chiffres du trafic aérien qui affichent, comme pour le tourisme d'ailleurs, un record historique en 2023 avec plus de 2,5 millions de passagers pour les quatre aéroports gérés par ADT. C'est la meilleure année depuis 2019 avec 17% de trafic en plus, quand “la majorité des aéroports sont encore à des trafics qui vont de -10 à -20%”. Une dynamique dont s'est félicité le directeur d'ADT.



2,5 millions de passagers en 2023, un record !



Si malgré la crise, la Polynésie parvient à tirer son épingle du jeu, c'est notamment parce qu'à l'international, les compagnies comme French Bee, Delta, ou United Airlines ont continué d'opérer, tandis qu'Air Tahiti Nui proposait une nouvelle desserte vers Seattle en juin, et rétablissait celle vers Tokyo en octobre. Par ailleurs, l'arrivée de la concurrence avec Air Moana a “boosté” le trafic domestique, la liaison d'Air Tahiti vers les îles Cook rétablie ou encore la liaison d'Aircalin Nouméa-Nadi-Papeete ont aussi apporté leur contribution. Le trafic domestique se porte bien donc, mais avec un petit bémol sur Bora Bora qui accuse une légère baisse (-2%) compensée par une hausse de 9% sur Raiatea et 11% sur Rangiroa. Rangiroa dont la rénovation de la piste a été achevée en fin d'année dernière. À Raiatea, les travaux similaires commencent dès “cette semaine” pour une période de huit mois. Ils seront interrompus entre juin et juillet prochains et pendant la Hawaiki Nui Va'a, du 24 octobre au 4 novembre.



Mais c'est du côté de Faa'a que les travaux les plus importants et les plus attendus sont sur le point de démarrer. Trois projets structurants menés par ADT dans cette période de transit entre l'actuelle et la prochaine concession. L'attribution de cette concession doit en effet faire l'objet d'un nouvel appel d'offres sur lequel le Pays et l'État travaillent afin qu'il soit enfin “le plus sécurisé possible sur le plan juridique”. L'appel à candidatures sera lancé “au second semestre 2024”, a expliqué le représentant de l'État, Xavier Marotel, qui prévoit environ 18 mois pour qu'une nouvelle concession soit installée d'ici “fin 2026, début 2027”.



Coup de lifting



D'ici là et sans attendre, c'est donc ADT qui investit (une opération qui sera neutre financièrement pour ADT même s'il y a un changement de concessionnaire) pour refaire une beauté à un aéroport vieillissant, améliorer sa qualité de service et augmenter sa capacité d'accueil de stationnement pour les avions. La création de deux taxiways va permettre d'accueillir quatre ATR en plus des sept aéronefs qui peuvent déjà stationner. Il n'y a plus qu'à remplir tous ces avions pour atteindre l'objectif des 600 000 touristes souhaités d'ici 10 ans par le président du Pays. Côté look et pratique, l'aéroport aura une nouvelle façade en forme de vague ornée d'une fresque réalisée par les élèves du Centre des métiers d'art (CMA) et déclinant toutes les étapes de vol que vit un passager. Les travaux ont déjà commencé et devraient être terminés en juin prochain, avant les JO.



Pour la rénovation de la salle d'embarquement il faudra être un peu plus patient car il y a une contrainte au niveau de l'exploitation aéroportuaire qui doit pouvoir être maintenue pendant les travaux. Mais d'ici fin 2025, les résidents comme les touristes pourront bénéficier d'une salle d'embarquement climatisée, modernisée, sécurisée, avec en bonus quatre salles de pré-embarquement pour optimiser les flux et réduire les files d'attente. Ces travaux devraient débuter mi-décembre et se terminer en octobre 2025. Coût total de ces investissements : 1,8 milliard de francs dont la plus grosse part incombe à la création des deux taxiways pour une aire de stationnement domestique revisitée et optimisée.

