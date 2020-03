18 cas confirmés de coronavirus en Polynésie

Tahiti, le 22 mars 2020 - Le dernier point de situation Etat-Pays sur le coronavirus faisait état dimanche à 13 heures de 18 cas confirmés, soit un de plus que la veille.



Le point quotidien Etat-Pays sur l'épidémie de coronavirus Covid-19 en Polynésie française faisait état dimanche à 13 heures de 18 cas confirmés, dont 9 cas importés, et 1 personne hospitalisée. Soit un cas de plus que la veille, samedi. Dans le détail, 231 personnes ont été dépistées depuis le début de l'épidémie lors de laquelle le premier cas en Polynésie française a été prélevé le 10 mars dernier.