18 000 élèves ont participé à la journée nationale du sport scolaire

Tahiti, le 21 septembre 2022 – Dix-huit mille élèves des premier et second degrés ont participé, mercredi, à la première journée nationale du sport scolaire. De nombreuses manifestations étaient organisées, à cette occasion, par les différents établissements avec le concours des associations du sport scolaire, l'Usep et l'USSP. Une seconde journée est prévue mercredi prochain.



La première journée nationale du sport scolaire s'est déroulée ce mercredi. Une journée à laquelle plus de 3 000 élèves des écoles du premier degré et 15 000 élèves des collèges et lycées de Polynésie ont participé. Il s'agit de la 13e édition, qui est placée cette année sous le signe de l'inclusion et de la reprise de la pratique de l'activité sportive pour tous. L'objectif de ces journées : promouvoir les activités des associations du sport scolaire, l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) et l’Union sportive du sport polynésien du second degré (USSP), mais aussi des associations scolaires sportives des collèges et lycées auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves et du monde sportif local.



Les élèves des différents établissements scolaires ont pu participer, mercredi, à diverses activités : manifestations sportives et ludiques, forums, rencontres, cross, initiations, tournois et randonnées. Ainsi, plus de 900 élèves du collège de Tipaerui ont participé au cross scolaire, dont le départ a été donné dans les jardins de Paofai par la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, accompagnée du nouveau vice-recteur Thierry Terret. Ces derniers se sont ensuite rendus à l'école Tamahana de Arue, où ils ont assisté aux différents ateliers ludiques et sportifs proposés aux écoliers, portant entre autres sur l'alimentation et le sommeil.



Dans un communiqué, la présidence souligne que les journées du sport scolaire sont “une formidable occasion de transmettre les valeurs de l’olympisme deux ans avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024”. La deuxième journée nationale du sport scolaire aura lieu le mercredi 28 septembre.