170 cas de Covid-19 confirmés en Polynésie

Tahiti, le 19 août 2020 - Un total de 170 personnes testées positives au Covid-19 était officiellement confirmé hier à la mi-journée par la Direction de la santé en Polynésie française. Une personne est en réanimation.



La Direction de la santé confirmait hier à la mi-journée 170 cas positifs au Covid-19, soit 15 de plus que le dernier bilan publié mardi. Ce bilan est obtenu sur la base de l'analyse de 2117 prélèvements réalisés sur des cas contacts. Trois personnes sont hospitalisées au CHPf, dont une en réanimation.

Parmi les 170 cas recensés depuis le 2 août, 27 sont sortis d’isolement et considérés comme guéris. Les 143 autres cas confirmés dans les 10 derniers jours sont tous isolés à domicile ou en centre d’hébergement dédié.

On ne déplore officiellement toujours aucun mort des suites d'une infection au coronavirus.

Avec cette nouvelle vague de contaminations, on enregistre dorénavant en Polynésie française un total de 232 cas d'infections au coronavirus depuis le 10 mars dernier.