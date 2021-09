17 nouveaux décès liés au Covid ce jeudi

Tahiti, le 2 septembre 2021 - Le dernier bulletin épidémiologique de la plateforme Covid-19 du Pays publié jeudi fait état de 17 nouveaux décès liés au Covid en Polynésie française. Une baisse des hospitalisations en filière Covid est à noter entre mercredi et jeudi, passant de 351 patients à 330 et de 61 à 58 en réanimation. La vaccination continue sa progression avec 879 personnes supplémentaires ayant reçu une injection en 24 heures. Désormais, 141 224 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin et 113 873 polynésiens présentent un schéma vaccinal complet.