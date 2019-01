17 enfants de Maiao en attente d'un bateau pour aller à l'école

MOOREA, le 15 janvier 2019 - La navette qui effectue la liaison entre Moorea et l'île de Maiao est en panne depuis la rentrée des classes. Par conséquent 17 enfants scolarisés à Tahiti et sur l'île sœur n'ont pas encore regagné les bancs de l'école. "Un bonitier va assurer le transport de ces élèves vers Moorea ce mercredi", a assuré Evans Haumani, maire de la commune.



Ils se sont offerts trois jours de vacances supplémentaires. 17 enfants de l'île de Maiao, scolarisés dans les établissements de Moorea et de Tahiti, n'ont pas encore retrouvé leur salle de classe. La faute à la panne du bateau qui assure la liaison entre Moorea et Maiao.



"La navette n'a plus fait de rotation sur l'île depuis le 28 décembre. La commune avait donc le temps de faire des révisions sur le bateau. Plutôt que d'attendre le jour J et se rendre compte de la panne", insiste Léon Teariki, habitant de l'île interdite.



Du côté de la commune on indique que les pièces nécessaires à la réparation du bateau ont été commandées. Elles devraient être réceptionnées par les services de la mairie dans deux semaines.