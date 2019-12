163 nouveaux cas de dengue

Tahiti, le 26 décembre 2019 - Le dernier bulletin de veille sanitaire pour la première quinzaine de décembre fait le compte de 2373 cas de dengue recensés en Polynésie depuis le début de l'année, soit 163 de plus pour la première quinzaine de décembre.



L'épidémie de dengue est annoncée comme stable par le bureau de veille sanitaire, même si la saison des pluies et donc la multiplication des moustiques fait craindre une intensification de la transmission de la maladie.



Dans les autres alertes en cours, notons que l'épidémie de grippe ne faiblit pas et que trois nouveaux cas de leptospirose sont à déplorer, en hausse également à cause de l'arrivée de la saison des pluies qui multiplie les flaques d'eau stagnante. L'épidémie de diarrhée est, de son côté, en régression.



La grande inquiétude du moment est bien sûr l'épidémie de rougeole qui sévit dans tout le Pacifique, en particulier en Nouvelle-Zélande et aux Samoa. Chez nos cousins du Pacifique le bilan s'est encore alourdi, avec 79 victimes à déplorer aux Samoa au 23 décembre. Le ministère de la Santé rappelle que la vaccination des bébés contre la rougeole est obligatoire depuis 1987. Il recommande à ceux qui ne sont pas certains d'avoir été vaccinés ou ceux qui n'ont reçu qu'une seule dose du vaccin, d'aller se faire vacciner. Le vaccin est gratuit pour les bébés et pour les professionnels de la santé.