16 familles sinistrées lors des inondations à Taiarapu-Est

Tahiti, le 10 décembre 2023 - Le tāvana de Taiarapu Est, Anthony Jamet, a reçu ce samedi des élus des quatre communes associées, Afaahiti, Faaone, Pueu et Tautira, afin de tirer un premier bilan des intempéries et envisager les suites à donner pour venir en aide aux sinistrés. Aucune victime n’est à déplorer sur la commune, mais une quinzaine d’habitations ont bien été endommagées par les inondations en fin de semaine dernière.



Durant les deux jours de fortes pluies, jeudi et vendredi, de nombreuses routes ont été inondées, des rivières et caniveaux ont débordé. Afin de venir en aide à ses administrés, la commune de Taiarapu-Est mis en actions ses moyens matériels et humains. Une quinzaine de pompiers et près d’une dizaine de policiers ont été mobilisés sur l’ensemble du territoire communal. Dans la journée de jeudi, un service de transport exceptionnel a été mis en place pour l’évacuation et le retour des élèves de l’école Ahiti Tera de Faaone, alors que leur bus était resté bloqué sur la route à cause d’une chute d’arbre.



De même, les occupants du centre Te Ueue te Aroha de Afaahiti, des personnes à mobilité réduite, ont été évacués vers le parc Teaputa au centre de Taravao, dans l’attente d’une amélioration du temps. Plusieurs sinistrés ont toutefois refusé les services d’évacuation de la commune, préférant rester à domicile malgré les risques, par soucis de protéger et de sauvegarder leurs biens. Un élan de solidarité est dors et déjà lancé, des dons sont d’ailleurs acheminés vers les services municipaux, essentiellement du linge.



Captages d’eau fragilisés



Plusieurs captages d’eau ont été touchés durant les fortes pluies dans la matinée de jeudi. À Tautira, les citernes du captage Auehi ont été emportées par les courants forts, provoquant ainsi une déviation de la rivière vers les habitations, et privant d’eau tout un lotissement. Les tuyaux du captage Tehoro de Pueu se sont déboités sous les fortes pressions de la rivière, causant ainsi un affaiblissement du débit sur le réseau jusqu’à Afaahiti.



À Faaone, le captage Papeivi, principale source d’alimentation en eau de la ville de Taravao, a été fortement endommagé et la force de la rivière a empêché les équipes techniques de s’y rendre pour des réparations urgentes. Par conséquent, les commerces et restaurants de Taravao ont subi quelques désagréments. Dans la journée de jeudi, grâce à un déploiement important du service technique de la mairie et de la direction de l’équipement, les rivières, les canalisations et les captages ont pu être remis en état, bien que temporairement, afin de répondre en urgence aux besoins en eau des administrés.



Place aux constats



Alors que la population est restée sous le choc du phénomène météorologique qui a frappé toute l’île de Tahiti, avec d’importantes précipitations, à la mairie de Taravao se tenait ce samedi matin une réunion des élus des quatre communes associées, sous la direction du tāvana Anthony Jamet. Comme il l’indiquait à l’issue de ce premier bilan, “l’heure est à présent à l’accompagnement des sinistrés des dernières inondations pour le montage de leurs dossiers de demande d’aide, avant de passer aux dédommagements qui seront pris en charge par le Pays”.



Un constat au plus près sera opéré par les agents municipaux dans les jours qui viennent. “Les déclarations de sinistre vont être authentifiés par les agents de police à partir du constat qu’ils dresseront aux côtés des agents de l’OPH. Pour le moment nous avons identifié 16 familles sinistrées, mais peut-être que d’autres vont se manifester”, a-t-il précisé. De cette collaboration, des données seront regroupées afin de permettre au gouvernement de déclarer, ou non, l’état de calamité naturelle et d’évaluer la prise en charge des dégâts.