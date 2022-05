16 cavaliers en herbe aux championnats de France de horse-ball

Tahiti, le 22 mai 2022 - Seize cavaliers en herbe se sont envolés, vendredi, pour la métropole où ils prendront part entre le 25 et le 29 mai aux championnats de France de horse-ball. Une discipline qui a bien réussi aux cavaliers polynésiens, avec un titre décroché en 2018 et une médaille d'argent l'année suivante.



"Je ne pars jamais pour faire de la figuration ou pour faire découvrir à mes cavaliers ce que c'est un championnat de France. Si j'emmène des équipes, c'est que je suis persuadé qu'elles peuvent gagner", lance sans sourciller Antonin Mianne, cadre technique de la fédération polynésienne d'équitation (FPE). Vendredi, 16 jeunes cavaliers, des poussins, benjamins et minimes, se sont envolés pour la métropole où ils prendront part à Lamotte Beuvron, du 25 au 29 mai, aux championnats de France de horse-ball.



Pour les non-initiés, le horse-ball est une discipline équestre qui allie en résumé, rugby, basket-ball et football. Sur leur monture, les cavaliers, par équipe de quatre joueurs, doivent marquer le maximum de buts dans des paniers verticaux. Une discipline spectaculaire également car les athlètes, grâce à une selle spéciale, se retrouvent très souvent la tête au ras du sol dans le but de ramasser le ballon.

"Faire en sorte que chacune des équipes décroche une médaille" Ainsi, vendredi, avant de s'envoler pour l'hexagone, Antonin Mianne a organisé une dernière séance d'entrainement à l'hippodrome de Pirae pour ses petits protégés. Séance de travail devant le panier, mise en place sur le terrain ou encore réglage technique, depuis plusieurs mois les cavaliers en herbe travaillent d'arrache-pied. "Ça va faire 7 ou 8 ans que l'on pratique du horse-ball en Polynésie. Les cavaliers que j'ai sélectionnés, cela fait également plusieurs années qu'ils pratiquent, mais c'est la première fois qu'ils participeront à une grosse compétition", indique le cadre technique de la FPE.



Et les résultats obtenus ces dernières années par les équipes polynésiennes de horse-ball ont été très bons. Un titre de champion de France cadet en 2018 puis une médaille d'argent en 2019 toujours en cadet. Mais cette année la FPE a donc misé sur de plus jeunes talents. "On avait l'habitude de partir avec des cavaliers plus âgés et je me suis rendu compte que plus je les amène tôt sur ce genre de compétitions, plus j'avais de chance de les faire percer et qu'ils soient peut-être repérés un jour par un sélectionneur de l'équipe de France. Ça leur permettra aussi d'acquérir de l'expérience et d'être plus performants sur les prochaines éditions", explique Antonin Mianne.



Même si, des résultats, le cadre technique de la FPE en veut dès cette année. "L'objectif principal est de faire en sorte que chacune des équipes décroche une médaille. Mais après deux années blanches, on ne sait pas trop où se situer et cela vaut aussi pour nos concurrents que l'on va rencontrer en France."



Rendez-vous donc à partir du 25 mai pour suivre les exploits de ces cavaliers en herbe.

Les sélectionnés Les poussins

Timéo Mianne

Takirua Salmon

Ariitea Pihatarioe

Clara Bechonnet

Lilou Claire



Les benjamins

Maï Ly Bouiller

Temanu Harrys Cance

Camille Lebeau

Sarah Hirsch

Eden Manuel



Les minimes

Leni Lamasse

Mathilde De Sieno

Mathilde De Sintes

Clara Marckt

Atéa Bouthéon

Miliana Beigbeder

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 22 Mai 2022 à 11:49 | Lu 195 fois