15,6 millions de Fcfp pour 23 projets en faveur de l'insertion des jeunes

Tahiti, le 26 juillet 2022 – Vingt-trois projets polynésiens en faveur des jeunes ont reçu une subvention de l'État. Deux ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets "Jeunesse Outre-mer" lancé par le ministère des Outre-mer. Les 21 autres ont été retenus par la commission de sélection du fonds d'échanges à but éducatif, culturel et sportif. Montant total des subventions : 15,6 millions de Fcfp.



L'État accompagne les structures en charge de la jeunesse pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle tout en favorisant les échanges culturels, éducatifs et sportifs. C'est dans ce cadre que le ministère des Outre-mer a lancé, en mars dernier, un appel à projets "Jeunesse Outre-mer". Parmi les 32 lauréats, on compte deux projets polynésiens. Le premier est porté par l'association Face, le second par l'association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation. Il s'agit de projets d'insertion "structurants et prometteurs en faveur des jeunes", indique un communiqué. Les deux projets ont bénéficié d'un montant de subventions cumulé de 3,6 millions de Fcfp.



Par ailleurs, 21 projets parmi 31 ont été retenus par la commission de sélection du fonds d'échanges à but éducatif, culturel et sportif (Febecs). Une subvention totale de 12 millions de Fcfp leur est allouée pour financer la prise en charge des dépenses de transports dans le cadre d'échanges éducatifs culturels ou sportifs pour des jeunes de moins de 30 ans. "Ces échanges vont permettre à la jeunesse polynésienne de découvrir de nouveaux horizons", indique le communiqué. "Cette expérience est une opportunité de s’affirmer mais également de faire rayonner l’excellence et les talents polynésiens au-delà de nos frontières."