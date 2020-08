155 cas de Covid-19 confirmés en Polynésie

Tahiti, le 18 août 2020 - Un total de 155 personnes testées positives au Covid-19 est officiellement confirmé ce mardi par la Direction de la santé en Polynésie française.





La Direction de la santé confirme sur son site internet ce mardi 155 cas positifs au Covid-19, soit 6 de plus que le dernier bilan publié hier, lundi.

Sur sa page Facebook, la Direction de la santé annonce que : « Face au nombre important de tests réalisés ces derniers jours, à l'attente de leurs résultats, et à certaines techniques que le carré épidémiologique sera désormais publié le lundi, le mercredi et le vendredi entre 11h30 et 12h00 ».

Avec cette nouvelle vague de contaminations, on enregistre dorénavant en Polynésie française un total de 217 cas d'infections au coronavirus depuis le 10 mars dernier.