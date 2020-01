15,3 milliards de défisc' nationale pour la Polynésie en 2019

Tahiti, 13 janvier 2020 - L’État a accordé un total de 15,3 milliards de Fcfp d'aides fiscales en faveur d'entreprises polynésiennes au cours de l'année 2019.



"En 2019, l’État confirme son soutien au développement économique du territoire", souligne un communiqué diffusé lundi matin par le Haut-commissariat de la République pour récapituler le montant total des aides fiscales accordées durant l'exercice pour soutenir l'investissement des entreprises du secteur privé de Polynésie française par le biais du dispositif de défiscalisation national.



L'année dernière, huit entreprises polynésiennes ont bénéficié d’une aide fiscale nationale. Parmi elles, la compagnie aérienne Air Tahiti Nui avait notamment obtenu en avril dernier l'agrément pour une aide en défiscalisation nationale dans l'achat de deux Boeing Dreamliner. A noter aussi la société de télécommunication Viti qui avait obtenu l'agrément de Bercy en juin dernier pour une aide fiscale dans le cadre de 425,5 millions de Fcfp d'investissements pour le déploiement de son cœur de réseau 4G. Fin décembre dernier, la société nautique Private charter Tahiti avait obtenu un agrément pour une aide fiscale dans l'acquisition de quatre catamarans de croisière, et la société Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT), délégataire de service public, une défisc' pour faciliter le financement de son programme d'investissement de 63 autobus.



"L’aide fiscale accordée au tissu économique local représente 15,3 milliards de Fcfp pour des investissements s’élevant à 39,8 milliards de Fcfp", comptabilise le communiqué du Haut-commissariat, lundi. "En complément des retombées indirectes générées par des activités soutenues, 101 emplois ont été créés et 1 071 maintenus."



Le communiqué de l'Etat rappelle aussi qu'en 2018, "14 projets, portant sur près de 9 milliards de Fcfp d’investissements ont bénéficié d’une aide fiscale pour un montant total de plus de 3,1 milliards de Fcfp : installation du câble numérique inter-îles Natitua (montant des investissements : 4,6 milliards de Fcfp), manutention portuaire (1,4 milliard de Fcfp) et tourisme (1,3 milliard de Fcfp)".