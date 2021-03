1,5 kilo d'ice saisi dans un conteneur au port de Papeete

Tahiti, le 7 mars 2021 - Les enquêteurs de la Section de recherches (SR) de la gendarmerie, notamment appuyés de l'AGIGN, ont saisi, le 3 mars dernier, 1,5 kilo d'ice qui se trouvait dans un conteneur au port de Papeete. Six individus avaient alors été interpellés, quatre d'entre eux ont été déférés au palais de justice dimanche matin au terme de 96 heures de garde à vue.



C'est dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en octobre dernier par le parquet de Papeete que les gendarmes de la Section de recherches de Papeete ont saisi, le 3 mars dernier, 1,5 kilo d'ice qui se trouvait dans un conteneur au port de Papeete et qui venait d'arriver de Las Vegas. Ce même jour, les militaires de la SR, notamment appuyés de l'antenne du Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (AGIGN) et de chiens formés pour détecter l'ice, ont procédé à l'interpellation de six individus à Faa'a, Papeete, Punaauia et Pirae.