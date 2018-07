15 Polynésiens promus sous-officiers du RIMaP-P

PAPEETE, le 30 juillet 2018 - 15 réservistes du RIMaP-P ont reçu leurs galons de sergent vendredi dernier, lors d'une cérémonie militaire. Ils ont suivi la première formation de sous-officiers effectuée en Polynésie depuis 1999. Le régiment a également changé de commandant et obéit désormais au lieutenant-colonel Taoufik Boufenghour.



Vendredi soir, les jardins du Musée de Tahiti et des Îles ont résonné de musiques militaires, de la Marseillaise et du chant des Tamarii Volontaires. Les marsouins du Régiment d'Infanterie de Marine du Pacifique – Polynésie (RIMaP-P), les réservistes polynésiens et de nombreux officiers étaient rassemblées pour une série de cérémonies réglées au cordeau.



D'abord le tout nouveau commandant supérieur des Forces armées en Polynésie française (Comsup), le contre-amiral Laurent Lebreton qui a pris ses fonctions jeudi matin, a passé ses troupes en revue. Il a ensuite élevé le lieutenant-colonel Taoufik Boufenghour au rang de Chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur. Mais avant que ce dernier ne prenne le commandement du RIMaP-P, son prédécesseur a procédé à deux cérémonies fortes en émotions en guise d'adieux à son régiment.



PASSAGE DE FLAMBEAU ENTRE GÉNÉRATIONS



D'abord il a prononcé un discours pour saluer la carrière militaire du Capitaine Eric Dollé, officier supérieur adjoint du RIMaP-P qui va entamer sa reconvertion vers le civil. Puis, en signe de passage de flambeau entre les générations, il a procédé à la remise de leurs galons aux 15 jeunes réservistes Polynésiens qui ont réussi leur formation de sous-officier. Ils sont désormais sergents. Leurs familles étaient présentes et on sentait la grande émotion de tous ces jeunes militaires qui ont désormais charge d'âme et devront diriger leurs propres hommes avec toute la rigueur militaire qui leur a été inculquée.



"Ce qui m'a donné envie de joindre la réserve, c'est que depuis tout petit je voulais joindre l'armée, mais comme dans les familles polynésiennes le premier des garçons doit aider à subvenir aux besoins de la famille, je n'ai pas pu m'engager dans l'actif. J'ai fait le choix de la réserve après avoir travaillé à Nuutania. A un moment je me suis dit que ça suffisait, et je suis passé à la troisième compagnie. Là, après quatre ans dans la réserve et trois semaines intensives de stage, je reçois cette promotion. Ça va impliquer beaucoup de travail supplémentaire déjà, ainsi que plus de poids au niveau de la hiérarchie. Et si jamais la réserve est mobilisée, je pourrai encadrer une unité" nous confie le sergent Boosie fraîchement promu.



Le lieutenant-colonel Nicolas Bomont a ensuite rendu son commandement du RIMaP-P au lieutenant-colonel Taoufik Boufenghour. Le nouveau chef de corps a immédiatement mené ses troupes pour un défilé militaire devant le Comsup ainsi que les représentants du gouvernement polynésien et du haut commissaire. Les 160 hommes rassemblés, armés et en uniforme, ont chanté ensembles l'hymne du régiment, le chant des Tamarii Volontaires. Ils ont enfin rendu hommage au drapeau de leur régiment avant de pouvoir mettre fin aux cérémonies et de tous échanger le verre de l'amitié.