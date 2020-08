149 cas de Covid-19 confirmés en Polynésie

Tahiti, le 17 août 2020 - Un total de 149 personnes testées positives au Covid-19 est officiellement confirmé ce lundi à la mi-journée par la Direction de la santé en Polynésie française.





La Direction de la santé confirme ce lundi à la mi-journée 149 cas positifs au Covid-19, soit 19 de plus que le dernier bilan publié hier, dimanche. Ce bilan est obtenu sur la base de l'analyse de 2117 prélèvements réalisés sur des cas contacts. Les cas sont tous isolés à domicile ou en centre d’hébergement dédié.



Pour l'instant, deux malades sont en observation à l'hôpital. Aucun placement en réanimation n'est pour l'heure nécessaire. On ne déplore officiellement toujours aucun mort des suites d'une infection au coronavirus.



Parmi les cas recensés depuis le 2 août, les premiers depuis la réouverture des frontières, le 15 juillet 2020, on compte aussi quatre guérisons.



Avec cette nouvelle vague de contaminations, on enregistre dorénavant en Polynésie française un total de 211 cas d'infections au coronavirus depuis le 10 mars dernier.