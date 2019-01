145 millions de francs pour rénover l'éclairage des routes de Taiarapu-Est

TAIARAPU-EST, le 2 janvier 2019 - Anthony Jamet, maire de la commune de Taiarapu-Est, a signé le 18 décembre avec l'AFD une convention de financement pour "la rénovation de l'ensemble de l'éclairage public des routes territoriales de la commune". Le coût prévisionnel des travaux s'élève à plus de 145 millions de francs.





En août 2017, afin de répondre au mieux à la sécurité de sa population et des usagers de la route, la commune de TAIRAPAU-EST a lancé un audit complet des équipements qui constituent l'ensemble de son réseau d'éclairage public. Cet audit a mis en lumière la nécessité de remplacer plus de 1 500 points lumineux et 45 armoires de commande pour limiter les défauts électriques et les pannes de réseau d'éclairage public, et pour se conformer aux nouvelles normes de sécurité.



Pour rappel, la commune de TAIARAPU-EST est membre du SECOSUD, mais elle reste compétente en matière d'entretien et de maintenance de son réseau d'éclairage. C'est pourquoi, en janvier 2018, son conseil municipal s'est prononcé pour le remplacement des "lampadaires" et armoires électriques le long des routes territoriales (RT1 à RT4 et RT 32-33) et a opté pour le recours à la technologie LED, moins polluante, moins énergivore, plus durable, et avec si possible un faisceau plus axé sur la route pour réduire la pollution lumineuse. La LED permettra ainsi à la commune d'économiser sur les factures d'électricité et sur la maintenance du réseau.



L'opération "Rénovation des équipements du réseau de l’éclairage public installés le long des routes territoriales" est réalisable grâce à un financement tripartite des 145 812 940 francs des coûts prévisionnels, qui se répartira de la manière suivante : 48 103 572 de francs de l'Etat via la DETR, 50 000 000 de francs du Pays via la DDC, et 47 709 368 de francs de la commune.



Pour tenir ses engagements, la commune de TAIARAPU-EST a sollicité l'Agende française de développement (AFD) pour un crédit à taux zéro pour l'investissement. Un travail d'audit des comptes a été effectué afin d'aboutir par un accord de prêt à hauteur de 400 000 euros, soit un peu plus de 47 millions de francs, remboursable sur 12 ans à un taux 0%.



Le maire de la commune Anthony Jamet et le directeur de l'AFD, Thierry Paulais, ont signé la convention de financement le 18 décembre 2018 dans les bureaux de l’AFD à Papeete, pour un déblocage effectif des fonds qui interviendra sous peu. Un appel d'offres sera lancé au 1er trimestre 2019, pour des travaux qui démarreront au cours du 1er semestre de cette même année.



Par ailleurs il est prévu un allumage progressif du réseau d'éclairage rénové au fur et à mesure des grandes étapes des travaux.