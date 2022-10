145 exposants Made in Fenua cette année

Tahiti, le 26 octobre 2022 – La 22e édition du salon Made in Fenua est au parc expo de Mamao à Papeete, du 27 au 30 octobre prochain, de 9 heures à 18 heures. Un total de 145 exposants sont présents pour exposer leurs productions locales, dans neuf univers différents.



La 22e édition de l’opération commerciale Made in fenua, dédiée aux créations locales, se tient à partir de ce jeudi, de 9 heures à 18 heures, jusqu’à dimanche. Pour la première fois au parc expo de Mamao à Papeete. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir la “richesse et la variété des filières de la production locale” auprès des 145 exposants, dans neuf univers différents : le textile, la bijouterie, la cosmétique, l’artisanat, l’agroalimentaire, la littérature, les services, la restauration, ainsi que le tourisme et les loisirs. Les détails sont à retrouver sur la page Facebook de l’événement, Salon Made in Fenua.



Durant ces quatre jours d’exposition, la Chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM) a prévu un programme d’animations avec des dégustations de produits 100% locaux, un jeu de la roue et des mini-concerts en fin de journée. Un espace réservé aux enfants avec des ateliers créatifs, sera également proposé aux parents pour les plus de quatre ans.



Jeu-concours “meilleurs produits Made in fenua”



Pour le jeu-concours de cette année, le public est invité à voter pour son “produit préféré du salon Made in fenua”, parmi les 22 produits en compétition. Quatre prix sont en jeu : les trophées d’or, d’argent et de bronze, ainsi que le coup de cœur du jury. Les résultats des lauréats seront annoncés le dernier jour du salon, à partir de 15h30. Les visiteurs auront aussi l’opportunité de gagner de nombreux lots grâce à un tirage au sort qui sera effectué pendant le salon.





Rédigé par Meleana Che Fat le Mercredi 26 Octobre 2022 à 15:57 | Lu 233 fois