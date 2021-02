144 victimes du nucléaire indemnisées en 2020

En 2020 l’autorité administrative indépendante s’est réunie à 19 reprises dans ses locaux de l’Hôtel de Rothelin-Charolais, rue de Grenelle à Paris. S’il compte 1 747 dossiers depuis l’origine, dont 502 entre 2018 et 2020, le Civen enregistre 149 nouvelles demandes d’indemnisation l’année dernière. Ce stock a en partie été purgé avec l’examen en 2020 de 246 demandes de reconnaissance de la qualité de victime. Sur l’année écoulée, le Civen a fait 122 propositions d’offres d’indemnisation. Dans le même temps, le comité a rendu 223 décisions pour des demandes en instance, dont 109 favorables (49%). Un "taux de satisfaction" que l’autorité administrative indépendante met en exergue dans son rapport d’activité 2020, face aux critiques sur le caractère défavorable à l’indemnisation de sa nouvelle méthodologie d’examen. Ainsi explique-t-il que "le taux de satisfaction des demandes, par des décisions du Civen ou des juridictions administratives, est de 33% depuis l’origine mais de près de 50% pour les deux dernières années. De 2010 à 2017, ce taux était de l’ordre de 7% en incluant les décisions prises par la justice administrative et 2% pour les seules décisions du Civen." Et pour assommer les derniers récalcitrants, l’autorité se targue d’être dorénavant à l’origine de "plus de décisions favorables depuis 2018 que celles émanant de décisions de justice (…), le mouvement s’accentuant en 2020".



L’autorité constate aussi l’année dernière des délais de traitement des dossiers qui se stabilisent à moins de 10 mois pour les dossiers de reconnaissance de la qualité de victime des essais nucléaires, et à moins de 3 mois pour les procédures d’indemnisation à la suite de cette reconnaissance. De 2018 à 2020, 302 demandes ont été acceptées contre 84 pendant les huit années précédentes, et pour la seule Polynésie 186 contre 11. Justement concernant les demandes polynésiennes, 94% des dossiers qui ont fait l’objet d’une décision favorable devant le Civen sont le fruit de décisions rendues au cours des trois dernières années.