14 nouveaux projets innovants cherchent à intégrer le PRISM

"Tauturu veut dire aider en tahitien et en maori. C'est une plateforme qui mettra en relation les personnes qui veulent s'entraider en échangeant des services ou des compétence, donc sans échanges d'argent, et qui permettra de resserrer les liens. Par exemple imaginez un backpacker, il pourra aller dans une famille qui l'hébergera et en échange il pourra proposer ses services, ses compétences. La plate-forme facilitera aussi l'entraide entre voisins et le lien social dans les quartiers. Et le site ira encore bien plus loin, toujours en se basant sur ces principes de l'économie du partage.



Ce qui m'a donné envie de faire ce projet, c'est de l'avoir vécu. J'ai vu que quand on voyage, même sans avoir beaucoup d'argent on peut faire plein de choses, et en fait on s'enrichit des échanges. Je me suis rendue compte que l'argent ne fait pas tout. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande dans des familles, je leur ai apporté de moi et ils m'ont donné beaucoup, et aujourd'hui encore on est restés en contact. Ça crée du lien social. Donc j'aimerai intégrer le PRISM parce que ce sont des personnes jeunes qui sont dans le même état d'esprit, il y a cette émulation et ce partage. Et ils sont là pour être toujours derrière et nous propulser.



Je suis entrepreneuse, ce n'est pas mon seul projet, j'ai aussi créé Bubble Tahiti. Et j'enseigne l'EPS à mi-temps en contractuelle, j'ai une maîtrise STAPS… J'ai une vie très chargée mais c'est ce que j'aime !"