13 titres pour Tahiti aux Championnats de France benjamins

Natation – Tahiti, le 19 décembre 2023 - La 4e édition des championnats de France benjamins en grand bassin s’est déroulée de samedi à lundi à Chalon-sur-Saône. La sélection tahitienne y a décroché 20 médailles dont 13 en or, Rohutu Teahui en obtenant sept et Ragihei-Kura Timo cinq.



La saison 2023 restera dans les annales de la natation tahitienne eu égard à ses remarquables performances dans les rendez-vous nationaux et internationaux. Les nageurs du Fenua ont réalisé une excellente campagne aux Jeux du Pacifique à Honiara et cette bonne dynamique s’est poursuivie à Montluçon du 9 au 12 décembre lors des Championnats de France juniors au cours desquels Tahiti a décroché sept podiums dont deux titres de championne de France pour Déotille Videau. La moisson a été encore plus riche ce week-end à Chalon-sur-Saône, quatre des sept Tahitiens présents en Bourgogne totalisant vingt podiums.



Deux grands espoirs tahitiens se sont particulièrement distingués. Rohutu Teahui, le natif de Raiatea qui a participé aux Jeux du Pacifique malgré son jeune âge, a décroché sept titres de champion de France en benjamins 2 (14 ans). Ragihei-Kura Timo, qui avait également réalisé des chronos qualificatifs pour participer aux Jeux du Pacifique mais n’avait pu faire le déplacement à Honiara car trop jeune par rapport au règlement, s’est bien rattrapée à Chalon-sur-Saône en s’octroyant cinq titres de championne de France en benjamines 2 (13 ans). Haunoa Sommers a complété le capital or de Tahiti en s’imposant en benjamins 1 (13 ans) sur 400 mètres nage libre. Rohutu Teahui, Enoa Vial et Haunoa Sommers ont également décroché des titres de vice-champions de France. Et Tahiti a gonflé son capital de médailles avec du bronze obtenu par Ragihei-Kura Timo, Enoa Vial et Haunoa Sommers. Rohutu Teahui et Ragihei-Kura Timo ont en outre établi des records régionaux dans leur catégorie d’âge en Bourgogne. Lola Bonnard, Paul Lorzil et Toki Temaiana ne sont pas montés sur les podiums mais ont réalisé des performances chronométriques qui ont justifié leur qualification aux Championnats de France benjamins.

Une courbe de progression qui se confirme



L’excellente performance d’ensemble de la sélection tahitienne n’est toutefois pas une surprise dans la mesure où certains de ses éléments s’étaient déjà distingués à l’échelle nationale par le passé. C’est le cas de Rohutu Teahui qui confirme son énorme potentiel en maintenant sa courbe de progression. Rappelons que le sociétaire de l’OLP et du Centre de performance polynésien avait déjà été sacré champion de France jeunes en 2022 en battant des records de France de sa catégorie d’âge. Ragihei-Kura Timo avait aussi obtenu des résultats probants dans les échéances nationales jeunes par le passé et ses cinq titres à Chalon-sur-Saône s’inscrivent aussi dans une courbe de progression dynamique. Le constat vaut aussi pour Enoa Vial et Haunoa Sommers. La natation tahitienne s’est dotée en quelques années d’un réservoir de jeunes talents et cela est aussi le cas chez les juniors avec Déotille Videau, Heimaruiti Bonnard et Naël Roux.



On sait par expérience que les jeunes espoirs sportifs du Fenua ne deviennent pas toujours de grands champions pour des raisons diverses (études, situation personnelle), mais la natation tahitienne peut tout de même se montrer optimiste pour son avenir. Il faut d’ailleurs souligner à cet effet que la Fédération française de natation a délégué une cellule fédérale “Optimisation de la performance” à Chalon-sur-Saône. Le but du dispositif est d’assurer un suivi optimisé des meilleurs éléments des classes d’âge benjamin. Nul doute que des Tahitiens ont tapé dans l’œil des responsables et devraient bénéficier à l’avenir de l’attention de la cellule fédérale adaptée.



• Or (13)

- Rohutu Teahui (OLP/CPP) : 50, 100 et 200 NL, 50, 100 et 200 dos, 50 pap.

- Ragihei-Kura Timo (CNP/CPP) : 200, 400, 800 et 1 500 NL, 200 pap.

- Haunoa Sommers (OLP) : 400 NL



• Argent (2)

- Rohutu Teahui (OLP/CPP) : 400 NL

- Enoa Vial (CNP/CPP) : 800 et 1 500 NL



• Bronze (3)

- Ragihei-Kura Timo (CNP/CPP) : 200 quatre nages

- Haunoa Sommers (OLP) : 100 NL, 100 dos

- Enoa Vial (CNP/CPP) 400 NL



• Trois records de Polynésie d’âge

- Ragihei-Kura Timo : 13 ans au 200 pap. en 2’32’’61

- Rohutu Teahui : 14 ans au 100 NL en 54’’40

- Rohutu Teahui : 14 ans au 200 NL en 2’02’’39

