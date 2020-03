13 sites touristiques fermés

Tahiti, le 19 mars 2020 – Le Service du tourisme a annoncé la fermeture de 13 sites touristiques et de loisirs des îles de Tahiti, Moorea et Raiatea dès ce jeudi soir.



Dans le cadre des mesures prises par les autorités du Pays pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, le Service du tourisme a annoncé la fermeture exceptionnelle de 13 sites touristiques et de loisirs des îles de Tahiti, Raiatea et Moorea, dès ce jeudi soir.



Ainsi, seront fermés :



• A Tahiti

-Le site de Toaroto à Punaauia ;

-Le site de Vaiava (alias PK 18) à Punaauia ;

-Le parc Vairai à Punaauia ;

-Le site du Mahana Park, à la limite entre Punaauia et Paea ;

-Le site de Rohotu à Paea ;

-Le parc public de Taharu’u à Papara ;

-Les jardins de Vaipahi à Mataiea ;

-Le domaine du jardin botanique Harrison Smith à Papeari ;

-Le parc public de Tatatua à Tautira ;

-Le site de Atioropa’a à Hitia’a ;

-Le site de la Pointe Vénus à Mahina.



• A Raiatea

-Le jardin botanique de Faaroa.



• A Moorea

-Le site de Tahiamanu à Papetoai.