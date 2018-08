13 nouvelles sorties d'indivision financées

PAPEETE, le 23 août 2018. Treize nouvelles aides financières à la sortie d'indivision ont été attribuées mercredi.



Le Pays poursuit sa stratégie d’accompagnement des familles polynésiennes à la sortie d’indivision en octroyant une aide financière qui prend en charge tout ou partie des frais associés aux décisions de partage établies.

Mercredi, 13 bénéficiaires de l’aide ont été reçus par le ministre des Affaires foncières, Tearii Alpha. Ils se sont vus notifier les arrêtés d’aides correspondant à la contribution de la collectivité qui s’élève à un coût total de 34 millions de Fcfp.



Les 13 sorties d’indivisions concernées relèvent d’une décision de partage amiable établie devant un notaire. Les terres sont situées pour sept d’entre elles à Tahiti et Moorea, trois aux îles Sous-le-Vent (Raiatea – Tahaa), une aux Tuamotu (Manihi), une aux Gambier(Mangareva) et une aux Marquises (Hiva Oa).



Le montant de l’aide est plafonné à 5 millions Fcfp par dossier. Cette aide est versée directement aux professionnels après vérification des prestations prises en charge. Depuis la mise en place effective de ce dispositif en début d’année 2017, 129 demandes ont été déposées à la Direction des affaires foncières.



À ce jour, 61 bénéficiaires ont pu faire profiter leur famille de cette aide qui représente aujourd’hui une prise en charge par le Pays de 155 millions de Fcfp. Cela représente 157 terres sorties d’indivision, soit une surface totale de 385 hectares partagés. Aujourd’hui, 36 nouvelles demandes sont en cours de formalisation.



Le formulaire de demande peut être retiré et déposé à la Direction des affaires foncières (DAF) de Papeete (Immeuble Te Fenua), à Taravao (Immeuble Super U), Uturoa (Raiatea), Mataura (Tubuai) et Taiohae (Nuku Hiva). La DAF est ouverte au public du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30.