13 décès liés au Covid et 54 patients en réanimation

Tahiti, le 8 septembre 2021 - Le dernier bulletin épidémiologique de la plateforme Covid-19 du Pays publié mercredi midi fait état de 13 nouveaux décès liés au Covid en 24 heures. Le bilan est désormais de 535 morts en Polynésie française. La légère diminution du nombre d'hospitalisations se confirme. Entre mardi et mercredi, le nombre des personnes hospitalisées en réanimation baisse de six patients quand le nombre des hospitalisations en filière Covid hors réanimation décroit à 257 (271 mardi). Avec seulement 661 nouveaux primo-vaccinés en 24 heures, ce 145 473 personnes qui ont désormais reçu au moins une dose de vaccin au fenua. 121 351 polynésiens présentent un schéma vaccinal complet, ce qui représente 52,3% de la population de plus de 12 ans (la part éligible à la vaccination).