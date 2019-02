+13% d'entreprises actives en 2018

PAPEETE, le 14 février 2019 - ​La Chambre de commerce d'industrie, des services et des métiers (CCISM) a recensé fin 2018 27 801 entreprises en Polynésie française. Soit une hausse de 13% d'entreprises actives par rapport à 2017. Et mardi l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) publiait les chiffres de la création d'entreprise pour l'année 2017.



Vingt-sept mille huit cent un. 27 801. C'est le nombre d'entreprises actives recensées par la Chambre de commerce d'industrie, des services et des métiers (CCISM) en Polynésie française fin 2018. Soit une hausse de 13% par rapport à 2017, comme le note l'organisme dans un communiqué diffusé mercredi. Sur 2018, c’est le collège des services qui concentre le plus de créations d’entreprises avec 1 624 nouvelles entreprises.



Parallèlement à cette hausse, les radiations ont diminué de 6% entre 2017 et 2018. Par ailleurs le nombre d'entreprises radiées à moins d'un an d'existence a baissé de 99% par rapport à l'année précédente. En effet seulement deux entreprises avec moins d’un an d’existence en 2018 (immatriculées en 2018 et radiées la même année) ont été radiées alors qu’en 2017 elles étaient 204. Soit une baisse de 99 %.