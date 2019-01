120 enfants se retrouveront mercredi à Patuto'a

PAPEETE, le 19 janvier 2019 - Ces enfants âgés de 6 à 12 ans se rencontreront dans le cadre des activités périscolaires organisées par la ville de Papeete, en partenariat avec l'association Agir pour l'insertion. Un grand jeu intitulé "Le pacte des présidents" sera mis en place, l'idée est de favoriser la cohésion entre les quartiers.



Ce sera la première rencontre inter-quartiers de l'année.



Les 120 enfants, âgés de 6 à 12 ans, inscrits aux activités périscolaires dans les maisons de quartier de la capitale (Puatehu, Temauri Village, Mama’o, Blue Lagoon, Te Hotu Te Aroha, Papareva et Pinai), se retrouveront mercredi à la salle Blue Lagoon, située à Patuto'a, à compter de 13h30.



Ils participeront à un grand jeu intitulé "Le pacte des présidents" . "Le but du jeu est de libérer le pacte qui a été scellé dans la pierre. Et pour que cela soit possible, chaque nation devra récupérer au fur et à mesure des éléments mystiques" , indique un communiqué.



L'objectif de cette rencontre est de mettre en avant les valeurs de respect, mais aussi de favoriser la cohésion entre les quartiers.



La journée se terminera par un grand goûter offert par la municipalité.



Cet événement est mis en place dans le cadre du Projet éducatif local, par la commune de Papeete, en partenariat avec l'association Agir pour l'insertion.