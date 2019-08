12 chercheurs d'emploi formés à créer leur entreprise

PAPEETE, le 9 août 2019 - Douze chercheurs d'emploi ont reçu ce matin leurs diplômes de Créateur et Gestionnaire d’Entreprise (CGE). Cette formation de huit semaines financée par le SEFI leur donne les bases pour réaliser les projets qui leurs tiennent le plus à cœur.



Après huit semaines de formation, douze jeune chercheurs d'emplois achevaient ce vendredi 9 août leur transformation en jeunes entrepreneurs. Ils ont appris à analyser un marché, gérer une entreprise, et surtout à prendre confiance en eux. Ils ont achevé leur éducation à l'entreprenariat en "pitchant" leurs projets auprès d'un jury.



La formation était financée par le SEFI et assurée par Tahiti Formation. L'une de leurs profs nous raconte que "Ces 12 stagiaires ont grandis ensemble durant ces 8 semaines. Ils étaient loin de s’imaginer qu’ils seraient capables d’oser aller jusqu'au bout de leur rêve et de se mettre dans une posture d’entrepreneur. L’entraide et la cohésion ont été à l’origine de cet esprit d’équipe, qu’ils ont baptisé 'La Team Pain Pâté'. Ils se sont engagés à se réunir 2 fois dans l’année pour partager ensemble la suite de leurs aventure."



La suite de l'aventure pour les membres de la Team Pain Pâté, c'est de créer ou reprendre une activité. La plupart sont désormais candidats au dispositif ICRA ( l’Insertion par la Création ou la Reprise d’Activité) du SEFI. Avec cette aide, un demandeur d’emploi peut obtenir un soutien à un projet de création ou de reprise d’entreprise pendant 2 ans (accompagnement et aide financière).