12 « Taapuna Masters » qualifiés pour le round 4

PUNAAUIA, le 26 juillet 2019 - Après une première journée dédiée au round 1, 2 et 3 du bodyboard, la deuxième journée de la 25e édition du Taapuna Master 2019 était dédiée au début de compétition du surf. Participation exceptionnelle cette année avec pas moins d’une quarantaine d’engagés au round 1. 12 ont déjà pu se qualifier pour le round 4 qui comportera 16 surfeurs au total.



Le Taapuna Surf club a proposé ce vendredi matin un format de compétition avec cinq surfeurs par série au round 1, les deux premiers se qualifiant pour le round 3 directement et les troisièmes, quatrièmes et cinquièmes devant passer par le round 2 de repêchages.



Le round 3 était composé de huit séries de quatre surfeurs dont six ont pu être réalisées. Les deux premiers de chaque série ont pu se qualifier pour le round 4, ne comportant plus que 16 surfeurs.



Les surfeurs qualifiés pour le round 4 sont Ryan Kelly, Teaotua Dubois, Kevin Bourez, Vetea David , Steven Pierson, Haunui David, Erwan Figuri, Teiki Charles, Enrique Ariitu, Eimeo Czermak, Tereva David et Jocelyn Poulou.



Les deux dernières séries du round 3 opposeront Mauiki Raioha, Edouard Monchau, Nainoa David, Mahinui Arakino (série 7) et Taramu Tinirau, Ruarii Atani, Hira Teriinatoofa et Jacques Monchau (série 8). SB