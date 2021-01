114 millions pour deux appels à projet en faveur de la biodiversité

Tahiti, le 20 janvier 2021 - L’Office français de la biodiversité (OFB) et le ministère de l’Environnement lancent en Polynésie deux appels à projet en faveur de la biodiversité : l'un dédié aux atlas de la biodiversité communale, l'autre à la restauration des écosystèmes. Budget consacré ? 57 millions de francs par projet.



Etablissement public dédié à la sauvegarde de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité (OFB) et le ministère de l'Environnement, lancent deux appels à projet en faveur de la biodiversité. Le premier offre une cartographie des enjeux de biodiversité à l'échelle d’une ou de plusieurs communes. Le second « MobBiodiv' : Restauration 2021 » a pour but de soutenir des projets visant le maintien en bon état et la restauration des écosystèmes terrestres et continentaux, de leurs fonctionnalités et des espèces qui y sont inféodées, à l'exception des écosystèmes littoraux humides, aquatiques, humides et marins.



Cette année, près de 114 Millions de francs pacifiques seront consacrés à la mise en en place de ces deux projets (57 millions par projet) sur les territoires de collectivités volontaires des PTOM (Pays et Territoires d’Outre-mer) dont la Polynésie française fait partie.



L'éligibilité des porteurs est ouverte à toutes les associations qui agissent notamment en faveur de la préservation de l'environnement en Polynésie. Cependant, toute structure communale ou intercommunale peut déposer un dossier dès lors qu’elle s’associe à une association locale.