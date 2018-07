1100 paires de lunettes récoltées par l'Ordre de Malte

PAPEETE, le 27 juillet 2018 - L'Ordre de Malte a organisé une grande collecte de nos vieilles paires de lunettes depuis octobre dernier. Après 10 mois de collectes chez les opticiens, ophtalmologues, avec le soutien marqué de la DGEE et du collège de Arue, ce sont finalement 1100 paires qui ont été collectées.



En partenariat avec le transitaire All Freight Polynesia, 900 paires de lunettes de vues ont été envoyées ce vendredi matin au centre de Clamart à Paris pour être triées et redistribuées dans les dispensaires asiatiques et africains de l'association caritative. De quoi assurer une seconde vie à ces lunettes et aider des gens qui n'avaient pas les moyens de s'offrir le luxe d'une bonne vision.



200 paires de lunettes de soleil ont également été collectées, elles ont été remises au docteur Lam Nguyen, qui les offrira entre autre à ses patients victimes de la lèpre, une maladie qui attaque également le nerf optique.