104 cas de Covid confirmés en Polynésie

Tahiti, le 14 août 2020 - Un total de 104 personnes testées positives au Covid-19 est officiellement confirmé vendredi à la mi-journée par la Direction de la santé en Polynésie française.



La Direction de la santé confirme vendredi à la mi-journée 104 cas positifs au Covid-19, soit 101 de plus en l'espace d'une semaine depuis vendredi dernier. Ce bilan est obtenu sur la base de l'analyse de 1 830 prélèvements réalisés sur des cas contacts.



Pour l'instant, trois malades sont en observation à l'hôpital. Aucun placement en réanimation n'est pour l'heure nécessaire. On ne déplore officiellement toujours aucun mort des suites d'une infection au coronavirus.



Parmi les cas recensés depuis le 2 août, on compte aussi trois guérisons.



Avec cette nouvelle vague de contaminations, on enregistre dorénavant en Polynésie française un total de 166 cas d'infections au coronavirus depuis le 10 mars dernier.