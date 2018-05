10 - Vehi Boudiot

Pourquoi te présentes-tu? J'ai toujours voulu participer à cette élection, mais avant je ne me trouvais pas assez mure. Je pense que Miss Tahiti peut m'aider à prendre confiance en moi et à gagner en assurance.



Quelles sont tes passions? Je fais beaucoup de sport, j'ai un peu touché à tout, à la musculation, au cross-fit, j'aime beaucoup la randonnée... Ensuite j'aime beaucoup la cuisine, la gastronomie, j'aime vraiment beaucoup découvrir de nouvelles saveurs.



Que fais-tu dans la vie? Je suis actuellement assistante juridique à la mairie de Papara. C'est mon premier travail, je voulais continuer dans le droit, donc on m'a proposé assistante juridique, ce que je ne connaissais pas du tout, et pour l'instant ça me plait d'être au contact avec les gens et de les aider.