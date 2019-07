10.000 sets de table pour attirer des médecins à Douarnenez

Brest, France | AFP | mercredi 24/07/2019 - Pas moins de 10.000 sets de table vont être distribués dès jeudi aux restaurateurs de Douarnenez par la petite commune du Finistère qui souhaite profiter de l'affluence estivale pour faire savoir au plus grand nombre, et sur un ton humoristique, qu'elle est à la recherche de médecins.



Notamment connue pour son festival de cinéma, la petite station balnéaire espère ainsi "toucher un grand nombre de visiteurs extérieurs en vacances à Douarnenez".

Sur un ton humoristique et direct, les sets en papier épais annoncent clairement la couleur: "DOUARNENEZ RECHERCHE MEDECINS", peut-on y lire en lettres majuscules.

En dessous, une multitude de petits mots écrits à la main vantent le cadre de vie: "Un petit plouf pour ta pause?", "La baie de Douarnenez, un spectacle permanent", "Ici l'air est pur à 120%!!", "Des locaux tout neufs vous attendent..." ou encore "Tout ce qui est écrit ici est vrai et signé du maire", suivi d'une signature.

La ville de 14.500 habitants mais 23.600 en été, ne comptait plus que 11 médecins généralistes en 2018, contre 14 deux ans plus tôt, note-t-elle dans un communiqué, annonçant en outre six départs à la retraite dans les cinq ans à venir. Une opération similaire avait déjà été lancée en 2018.

Le 16 juillet, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi sur la santé qui prévoit notamment la fin pour la rentrée 2020 du "numerus clausus". Conçue comme un antidote à la pénurie de médecins, cette suppression vise à augmenter d'environ 20% le nombre de médecins formés. Mais les effets ne se feront sentir que dans une décennie.