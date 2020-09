1 666 cas Covid recensés depuis début août au fenua

Tahiti, le 28 septembre 2020 - Les autorités sanitaires confirment lundi un total de 1 666 cas Covid en Polynésie française depuis le 2 août dernier. Seuls 290 sont considérés comme cas actifs et contagieux. La collectivité déplore 7 décès en moins de trois semaines liés à cette maladie.



Un total de 1666 cas cumulés de Covid-19 est confirmé lundi par la Direction de la santé depuis le premier cas officiellement identifié le 2 août 2020. Parmi eux, 1 369 sont sortis d’isolement et considérés comme guéris.

Après avoir été testés positifs il y a moins de sept jours 290 malades restent sous surveillance parce que considérés comme cas actifs et contagieux. 25 personnes sont actuellement hospitalisées suite à une infection par le Covid-19, dont 11 sont en service de réanimation. Avec le décès lundi à l'hôpital d'une femme âgée de 63 ans, la Polynésie compte 7 morts du Covid en moins de 3 semaines.



Pour l'instant, les cas Covid "actifs" sont principalement localisés dans les communes urbaines de Tahiti. 27 cas sont suivis à Moorea, 3 à Bora Bora, 2 à Raiatea, 1 à Huahine et 1 à Rangiroa.



Du 15 juillet au 27 septembre , 23 290 auto-prélèvements CovCheck pour des voyageurs ont été testés par RT-PCR à l’ILM, dont 42 positifs au total.