1 607 vaccinés anti-Covid de plus ce week-end

Tahiti, le 31 mai 2021 - Selon les données transmises lundi par la direction de la santé, 48 134 personnes ont reçu un traitement vaccinal anti-Covid complet en Polynésie française depuis le 18 janvier dernier, dont 1 607 au cours du dernier week-end.



La campagne vaccinale se poursuit au fenua et concerne dorénavant 59 328 personnes, dont 48 134 ont reçu un traitement immunitaire complet, après administration d'une dose de rappel ou l'inoculation du vaccin anti-Covid à dose unique Janssen.

Selon le bilan épidémiologique sommaire communiqué par la direction de la santé, 17 personnes ont lundi le statut de cas Covid actifs. Des malades identifiés au cours des sept derniers jours, supposés contagieux et placés à l'isolement. Entre vendredi et lundi, 10 nouveaux cas ont été identifiés par les autorités sanitaires au fenua.



Sur le front des hospitalisations, deux personnes sont actuellement sous observation au centre hospitalier, dont une en service de réanimation. Le bilan des décès constatés à la suite d'un infection par le coronavirus reste inchangé à 142 depuis le 10 septembre dernier.