1 512 pieds de paka détruits par la gendarmerie

Tahiti, le 14 février 2023 – La gendarmerie a mené un grand coup de filet dans la lutte contre les produits stupéfiants du 6 au 10 février dernier. Ils ont détruit 1 512 pieds et 15 kilos de paka.



1 512 pieds de cannabis ainsi que 15 kilos d'herbe de cannabis séchée ont été détruits par la gendarmerie du 6 au 10 février dernier sur plusieurs îles de différents archipels. Du matériel nécessaire à la culture du paka comme des lumières solaires, pompes à eau, panneaux solaires... ont également été saisis. Ces actions ont été menées par la compagnie de gendarmerie départementale des Archipels, appuyés par un hélicoptère Dauphin des forces armées en Polynésie française, dans le cadre de leur lutte contre les stupéfiants. Six producteurs et revendeurs ont également été identifiés et entendus. Ils comparaitront devant le tribunal judiciaire de Papeete très prochainement.