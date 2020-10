1 333 cas Covid "actifs" et 18 morts au fenua

Tahiti, le 20 octobre 2020 - Les autorités sanitaires de Polynésie française font état hier de 1 333 cas "actifs" infectés par le Covid-19 et réputés contagieux. Sur ce lot, 739 sont toujours en cours de géolocalisation. Les cas Covid "actifs" sont concentrés à Moorea et Tahiti, où toutes les communes sont touchées à l'exception de Faaone. Dans les îles, on recense pour l’instant 8 cas à Raiatea, 4 à Bora Bora, 1 à Huahine et 2 à Rurutu. HIer après-midi, on déplorait 18 décès liés au Covid-19 depuis le 2 août dernier en Polynésie, soit deux de plus que lundi. Les deux nouveaux morts suite à une infection par le coronavirus sont une personne âgée et une jeune quadragénaire.