1 161 injections anti-Covid après 7 jours de phase 1

Tahiti, le 25 janvier 2021 - Une semaine après le lancement de la première phase de la campagne de vaccination anti-Covid, les autorités sanitaires font état lundi de 1 161 doses administrées (+148 durant le week-end), sur la base de statistiques arrêtées à 8 heures du matin.

Le public visé par ce traitement préventif est pour l’instant composé des volontaires de plus de 75 ans, des personnels du centre hospitalier et des hôpitaux périphériques et des professionnels de santé libéraux de Tahiti et Moorea.

Sur le front épidémique, le dernier bulletin sanitaire recense lundi 60 nouveaux cas Covid confirmés par un test en Polynésie au cours de 72 dernières heures. 20 personnes sont hospitalisées en filières Covid du centre hospitalier (-6 en 72 heures) dont 11 en service de réanimation.