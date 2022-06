1 000 pieds de paka saisis à Tahiti et Huahine

Tahiti, le 1er juin 2022- La gendarmerie a mené, les 24 et 27 mai, des opérations de saisie de plantations de cannabis à Taravao, Huahine et Papara. Au total, pas moins de 1 022 pieds ont ainsi été saisis puis détruits par incinération.



Le procureur de la république, Hervé Leroy, a annoncé mercredi dans un communiqué que trois opérations de recherche de plantations de cannabis ont été menées par les unités de gendarmerie les 24 et 27 mai à Tahiti et Huahine. Ainsi, 603 pieds de paka ont été découverts à Huahine, 232 à Taravao et 187 à Papara. Les 1 022 plantations ont été saisies puis détruites par incinération. Comme le rappelle le procureur de la République, "les individus à l’origine de ces plantations feront l’objet de poursuites judiciaires."







Rédigé par Julie Barnac le Mercredi 1 Juin 2022 à 13:05 | Lu 130 fois