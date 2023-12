1 000 élèves du conservatoire fêtent Noël et les arts traditionnels

Tahiti, le 12 décembre 2023 – Les 1 000 élèves de la section des arts traditionnels du Conservatoire artistique de la Polynésie française monteront sur la scène de To’ata, ce mercredi, pour un spectacle de 3 heures à l’occasion des portes ouvertes de la section.



C'est devenu une tradition très attendue par la grande famille du conservatoire et par les amoureux de la culture du Fenua. Près de 1 000 élèves de la section des arts traditionnels de Te fare upa rau invitent la population place To'ata, ce mercredi à 15 heures, à l'occasion de la grande journée portes ouvertes de la section des arts traditionnels.



Ce spectacle, gratuit – l'entrée est libre et sa durée est d'environ trois heures – est une première étape, importante, dans l'année événementielle des élèves de l'établissement. Toutes les classes d'enseignement y participent, selon un rituel bien huilé : les pehe annonçant l'ouverture du spectacle, le discours de bienvenue du directeur Fabien Mara-Dinard, les 'orero de salutation des élèves de John Mairai puis le fameux “Rauti Fenua”, la danse de paix et de force des ‘aito et des tamahine de l'école.



Suivent toutes les classes d'âge des disciplines traditionnelles, avec les petites étoiles de la danse qui font leurs premiers pas à To'ata (3-6 ans) jusqu'aux danseuses et danseurs de niveau avancé, futurs princesses et princes de la danse polynésienne en passant par les mamans, dont le passage est également très attendu.



Les CHAM-CHAD à l’honneur



Cette journée portes ouvertes est également l'occasion de mettre en lumière les classes à horaires aménagés des écoles et collèges partenaires – environ 400 élèves – et les classes spéciales du lycée Paul-Gauguin, notamment les élèves de terminale qui passeront, cette année, le premier baccalauréat “danse traditionnelle”.



La réussite et l'originalité de ce spectacle géant tient également aux compositions des musiciens et créateurs de l'orchestre traditionnel du conservatoire, dont l'énergie et le savoir ne sont plus à démontrer. Il en est de même des chorégraphies des professeurs de danse, recherchées et partagées avec toutes les classes d'âge.



Enfin, la magie de To'ata, alliée avec la proximité des fêtes de Noël et l'ouverture de la période de l'abondance, rendent ces moments de partage magiques, attendrissants et envoûtants.

Pratique Journée portes ouvertes des arts traditionnels du conservatoire

Mercredi 13 décembre, à 15 heures, place To'ata

Entrée libre

