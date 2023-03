+ 0.2% sur les prix en février

Tahiti, le 15 mars 2023 – L'indice des prix à la consommation a encore augmenté en février selon le conseil des ministres. L'inflation a été relevée à 0.2%



Le conseil des ministres a révélé mercredi l'indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 0.2% en février. Cette augmentation est essentiellement due à "la hausse des prix des logements, de l'eau, de l'électricité, du gaz et autres combustibles" mais également à celle des "boissons alcoolisées, du tabac et des stupéfiants". Ainsi, les prix des loyers ont augmenté de 0.8%, les prix des bières et des spiritueux ont, eux, grimpé de 4.6% et 11.5%. D'autres produits ont également été évalués à la hausse comme la viande (0.8%), les légumes (2.2%), les produits d'entretien (0.6%) ou encore les vêtements (1%). Toutes ces augmentations sont en partie compensées par la baisse de prix des produits de la mer, du transport aérien de voyageurs ou des produits pharmaceutiques. Sur les douze derniers mois, l'augmentation de l'IPC a été constatée à 5.9%.